Luka Dončić oduševio Beograd! NBA zvezda posetila tržni centar i susrela se sa mladim fanovima. Pogledajte kako je izgledala žurka!
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POGLEDAJTE LUDU ŽURKU U BEOGRADU: Luka Dončić u epicentru, svi su došli samo njega da ga vide! (FOTO)
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Slovenački košarkaš i NBA superstar Luka Dončić doleteo je u Beograd na oduševljenje svih!
NBA zvezda posetio je Tržni centar Galerija i susreo se sa najmlađim zaljubljenicima u košarku.
Srpski navijači čekaju Luku Dončića u jednom tržnom centru Foto: Ilija Ilić
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Kasnije se uputio i ka Kalemegdanu gde je održan basket turnir, a Dončić je bio u prvom planu.
Pogledajte kako je izgelada žurka u centru naše prestonice.
Luka Dončić u Beogradu Foto: Marko Karović
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