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Slovenački košarkaš i NBA superstar Luka Dončić doleteo je u Beograd na oduševljenje svih!

NBA zvezda posetio je Tržni centar Galerija i susreo se sa najmlađim zaljubljenicima u košarku.

Srpski navijači čekaju Luku Dončića u jednom tržnom centru Foto: Ilija Ilić

Kasnije se uputio i ka Kalemegdanu gde je održan basket turnir, a Dončić je bio u prvom planu.

Pogledajte kako je izgelada žurka u centru naše prestonice.

Luka Dončić u Beogradu Foto: Marko Karović

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Prvi snimak Luke Dončića po dolasku u Srbiju Izvor: Kurir