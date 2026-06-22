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Beograd je u nedelju imao posebnog gosta i Luka Dončić stigao je u prestonicu Srbije.

Gde god se tokom dana pojavio jedan od najboljih košarkaša planete, pratio ga je ogroman broj vernih navijača. Od onih najmlađih sa dresovima i loptama u rukama, pa sve do starijih poštovalaca koji su želeli autogram, zajedničku fotografiju ili bar kratak susret sa svojim idolom. Čak ni ekstremna beogradska vrućina nije sprečila one najupornije da sačekaju slovenačkog asa, koji je na svakoj lokaciji dočekan sa oduševljenjem i velikom pažnjom.

Dončić je dao i intervju za Mozzart Sport gde je govorio o brojnim zanimljivim temama - Crvenoj zvezdi, Nikoli Jokiću, Bobanu Marjanoviću...

Za početak istakao je koliko se lepo oseća u Beogradu.

1/9 Vidi galeriju Luka Dončić u Beogradu Foto: Marko Karović

"Osećaj je sjajan. Danas sam obišao dve lokacije i iskreno, ovakvu podršku nisam ni očekivao. Ostao sam zatečen i stvarno mi je bilo prelepo", započeo je Dončić razgovor, pa je odgovorio na pitanje da li se u Beogradu oseća kao gost, rival ili na domaćem terenu:

"Mislim da je to mešavina - negde kao domaćin, a negde kao rival. Ipak, količina podrške koju sam dobio je neverovatna. Svaka čast svima, baš su me prijatno iznenadili."

Zatim je otkrio i da Crvenu zvezdu prati kad god može.

"Pratim ih redovno, non-stop. Moj otac je igrao tamo, pa sam uz Zvezdu odrastao od malih nogu. Može se reći da sam praktično rođen kao njen navijač. Posebna utakmica Zvezde mi je ona kada sam ja igrao protiv njih. Taj dolazak u Beograd i meč protiv Zvezde za mene je bio izuzetno specifičan. Navijači su me prelepo dočekali i zato mi je ta utakmica ostala u posebnom sećanju."

Govorio je i o svom uzoru, Vasilisu Spanulisu.

"Bio je neverovatan košarkaš i uživao sam gledajući ga. U to vreme, on je za mene bio broj jedan u Evropi."

1/9 Vidi galeriju Luka Dončić u beogradskom tržnom centru Foto: Ilija Ilić

Potom se osvrnuo i na Nikolu Jokića, te je odgovorio i na pitanje - šta je to što Amerikancima možda teško da odmah razumeju kod evropskih igrača.

"To je definitivno strast prema košarci i način na koji živimo za ovaj sport. Mi jednostavno dišemo za sport. Meni je košarka pružila sve u životu, a naš pristup njoj je zaista specifičan i drugačiji. NBA liga danas ima ogroman broj vrhunskih igrača iz Evrope, tako da se situacija drastično promenila u poslednjih nekoliko godina. Uvek je sjajno igrati protiv Nikole Jokiža. Volimo i da se našalimo na terenu, ali ono što on radi je prosto neverovatno. Igra na fenomenalnom nivou i na terenu vidi stvari koje niko drugi ne može da uoči pre njega. Zbog toga je svaka utakmica protiv njega poseban izazov."

Govorio je Luka i o Bobiju Marjanoviću.

"Izuzetno mnogo mi znači. Bobi je stigao tokom moje druge sezone. Svi znamo kakav je on momak - sjajan čovek. Bili smo nerazdvojni i mnogo mi je značilo što u Americi imam nekoga svog, sa kim mogu da popričam na našem jeziku."

Kompletan intervju Luke Dončića možete pronaći na portalu Mozzart Sport.

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