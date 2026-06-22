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Šampionat, koji je od 13. do 21. juna okupio 905 učesnika iz 29 zemalja sveta, organizovao je Savez za školski sport Srbije u partnerstvu sa Ministarstvom sporta Republike Srbije, Opštinom Čajetina, kao i sportskim centrima i dvoranama u Arilju, Užicu i Novoj Varoši.

Tokom devet takmičarskih dana, mladi sportisti iz Evrope, Azije, Afrike, Severne i Južne Amerike pokazali su vrhunski sportski duh, talenat i posvećenost, boreći se za titulu najboljih srednjoškolskih ekipa na svetu. Svi učesnici bili su smešteni na Zlatiboru, odakle danas odlaze prepuni utisaka, novih poznanstava i uspomena koje će dugo pamtiti.

Predsednik Međunarodne federacije za školski sport (ISF) Željko Tanasković istakao je da ovo prvenstvo nije predstavljalo samo sportsko nadmetanje.

"Ovo nije bilo samo takmičenje. Bila je to prilika da se mladi sa pet kontinenata upoznaju, druže, razmene iskustva i izgrade nova prijateljstva. Kroz Veče nacija i Kulturni dan svaka delegacija imala je priliku da predstavi svoju zemlju, tradiciju i kulturu, što je ovom događaju dalo posebnu vrednost", rekao je Tanasković.

Nakon uzbudljivih utakmica dobili smo i nove svetske šampione. U muškoj konkurenciji zlatnu medalju osvojila je Grčka, srebro je pripalo Kini, dok je bronzana medalja završila u Turskoj.

Reprezentaciju Srbije predstavljali su učenici Gimnazije iz Čačka, aktuelni prvaci Srbije. Posle dominantnih nastupa u grupnoj fazi i četvrtfinalu, srpski tim je usled izostanka svog najboljeg igrača u završnici takmičenja ostao bez medalje, ali je osvojio izuzetno vredno četvrto mesto na svetu.

U konkurenciji devojaka titula svetskog prvaka pripala je Kini. Srebrnu medalju osvojio je Kineski Tajpeh, dok je bronza pripala Francuskoj. Srbiju su predstavljale učenice Sportske gimnazije iz Beograda koje su takmičenje završile na 11. mestu, pobedom nad selekcijom Belgije u razigravanju za plasman.

Foto: ISF

Svečana ceremonija zatvaranja održana je u prepunoj dvorani Turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor, gde su učesnici, gosti i brojni ljubitelji sporta još jednom pokazali koliko je veliko interesovanje za školski sport. Prisutnima se najpre obratio potpredsednik ISF-a Jusuf Belkasmi, dok je završni govor održao ministar sporta Republike Srbije Zoran Gajić.

Medalje i priznanja najboljim ekipama uručili su i predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović, direktor TRK Zlatibor Nikola Novaković, direktor događaja ISF-a Uroš Savić, sportski direktor ISF-a Marko Petrič, kao i predstavnici Saveza za školski sport Srbije Boris Tomić i Jovan Lekić.

Iza Srbije i Zlatibora ostaje još jedno vrhunski organizovano međunarodno takmičenje, stotine novih prijateljstava, hiljade osmeha i na desetine vrhunskih utakmica. Svetsko prvenstvo još jednom je potvrdilo da školski sport nije samo takmičenje i borba za medalje, već prostor u kojem mladi ljudi uče, razvijaju se, povezuju i grade mostove prijateljstva širom sveta.

Foto: ISF

Zlatibor je tokom proteklih dana bio centar svetskog školskog sporta i mesto gde su se susrele različite kulture, jezici i običaji. Upravo zato najveća pobeda ovog prvenstva nisu samo osvojene medalje, već prijateljstva koja su nastala među mladima sa svih kontinenata. Još jednom je potvrđeno da školski sport spaja, povezuje i inspiriše, ostavljajući trag koji traje mnogo duže od poslednjeg sudijskog zvižduka.

"Došli smo do kraja još jednog uspešnog Svetskog školskog prvenstva. Nadam se da je Srbija bila dobar domaćin i da ćete sa Zlatibora poneti lepe uspomene, ne samo sa utakmica, već i iz druženja sa vršnjacima iz celog sveta. Nova prijateljstva, međusobno poštovanje i zajednička iskustva najveće su pobede koje nosite sa ovog prvenstva. Sport nas uči disciplini, odgovornosti, timskom radu i poštovanju drugih. Zato ste svi vi danas pobednici, bez obzira na rezultat na semaforu. Samim tim što ste ovde, što ste predstavljali svoje škole i svoje zemlje, pokazali ste vrednosti koje sport čine tako važnim delom odrastanja. Nastavite da se bavite sportom, da sanjate velike snove i da kroz sport gradite bolju budućnost za sebe i svoje zajednice. Čestitam osvajačima medalja i svim učesnicima. Želim vam srećan put kući i mnogo uspeha u godinama koje dolaze", istakao je ministar sporta Zoran Gajić, koji je na kraju izlaganja na tečnom grčkom čestitao i muškoj ekipi na zlatnoj medalji.

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