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Najbolji srpski košarkaš je uživao u razgovoru sa saigračima i članovima stručnog štaba reprezentacije Srbije.

Smejao se dok je ispijao kafu i pričao sa Nemanjom Dangubićem, grlio je ljude koji su prišli da ga pozdrave, a među njima su bili Nikola Jović, kao i jedan od pomoćnika Tomislav Tomović.

Očigledno je da je Nikoli Jokiću prijao dolazak u nacionalni tim i to je nešto što je lepo videti.

Reprezentacija Srbije, predvođena Dušanom Alimpijevićem, igraće u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2. jula protiv Švajcarske kao gost, a potom 6. jula protiv Bosne i Hercegovine na domaćem terenu.

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