Nikola Jokić je bio primetno dobro raspoložen na okupljanju reprezentacije Srbije.
ORLOVI
NIKOLA JOKIĆ NA OKUPLJANJU REPREZENTACIJE KAO NAJSREĆNIJI ČOVEK NA SVETU! Somborac izgrlio svakog ko mu je prišao, smejao se, ćaskao...
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Najbolji srpski košarkaš je uživao u razgovoru sa saigračima i članovima stručnog štaba reprezentacije Srbije.
Smejao se dok je ispijao kafu i pričao sa Nemanjom Dangubićem, grlio je ljude koji su prišli da ga pozdrave, a među njima su bili Nikola Jović, kao i jedan od pomoćnika Tomislav Tomović.
Očigledno je da je Nikoli Jokiću prijao dolazak u nacionalni tim i to je nešto što je lepo videti.
Reprezentacija Srbije, predvođena Dušanom Alimpijevićem, igraće u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2. jula protiv Švajcarske kao gost, a potom 6. jula protiv Bosne i Hercegovine na domaćem terenu.
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