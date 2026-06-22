Košarkaši Bajerna šokantno su ostali bez titule šampiona u Nemačkoj.
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BAJERN SE OPROSTIO OD PEŠIĆA: Život za košarku, nasleđe ostaje zauvek...
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Oni su u majstorici poraženi na svom terenu od Albe iz Berlina na.To je bila i poslednja utakmica u karijeri za Svetislava Pešića.
Svetislav Pešić je tokom sezone dobio ponudu da vodi ekipu Bajerna iz Minhena u Evroligi, preuzeo je veoma težak zadatak, a odradio ga je na sasvim solidan način. Bavarci su bili dobri u Evroligi, čak i u Bundesligi sve do tog plejofa.
Bajern nije znao za poraz sve do finala, a onda je Alba uspela da ih pobedi čak tri puta i tako im oduzme titulu.
Sada su se Bavarci i oprostili od Pešića.
- Život za košarku, zauvek ostaje nasleđe, hvala treneru Pešiću - stoji kratko u ovoj poruci, koju je klub ostavio na društvenim mrežama.
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