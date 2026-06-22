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Šuterski kamp Milan Gurović počeo je popodnevnim treningom u ponedeljak, 22. juna, u hali proslavljenog reprezentativca Srbije u Surčinu.

Sedmodnevni kamp okupio je dečake i devojčice različitih uzrasta iz Srbije i regiona, sa zajedničkim ciljem - usavršavanje košarkaških veština kroz rad sa vrhunskim trenerima i sticanje novih iskustava na terenu i van njega.

Milan Gurović - legendarni as Foto: Petar Aleksić

Posebnu vrednost kampu daje činjenica da sa polaznicima svakodnevno radi lično Milan Gurović, koji svoje bogato igračko iskustvo prenosi na mlađe generacije. U radu sa decom pomaže mu stručni tim trenera iz Akademije Milan Gurović, koji kroz individualni pristup i pažljivo osmišljene treninge nastoje da svakom učesniku pomognu da ostvari svoj puni potencijal.

Tokom narednih sedam dana, učesnike očekuju intenzivni treninzi, individualni rad na tehnici šuta, takmičenja, edukativni sadržaji i druženje sa jednim od najboljih šutera koje je srpska košarka imala.

- Svake godine me posebno raduje kada vidim decu koja žele da rade, napreduju i uče. Košarka nije samo sport, već škola života koja uči disciplini, radu i zajedništvu. Najvažnije mi je da deca sa kampa odu bogatija za novo znanje, samopouzdanje i prijateljstva. Ako ih motivišemo da još više vole košarku i nastave da rade na sebi, onda smo ispunili cilj - poručio je Gurović.

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