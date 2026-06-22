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Rezultat u seriji je 2:2 , pa će majstorica ce odlučiti šampiona Francuske.

1/4 Vidi galeriju Olimpijakos - Monako Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia

Velika drama nastala je uoči ovog meča pošto bi Disciplinska komisija lige u ponedeljak trebalo da odlučuje o mogućim kaznama za dvojicu igrača Monaka.

Strazel i Dijalo isključeni su u završnici treće utakmice finalne serije, a posebno se pod lupom našao Strazel, koji je izgubio živce i više puta vikao sudiji Mehdiju Difali: "Ti si prevarant!"

Iako su sudijski izveštaji bili ozbiljni, liga nije odmah pokrenula hitnu proceduru, pa su obojica igrala četvrti meč.

Monako je pobedio Pariz rezultatom 96:84 i izborio majstoricu, a upravo je Strazel bio jedan od ključnih igrača sa 20 poena i devet asistencija.

Predsednik LNB lige Filip Oser potvrdio je da su kazne moguće.

"Da, moguće su sankcije protiv Metjua Strazela i Alfe Dijaloa", rekao je Oser.

Ipak, igrači Monaka smatraju da bi suspenzija uoči odlučujuće utakmice bila praktično "automatska presuda", posebno jer tim već ima velikih problema sa skraćenom rotacijom.

Postoji i opcija da se eventualne kazne odlože, što bi Strazelu i Dialou omogućilo da igraju petu utakmicu.

Takav rasplet posebno je zanimljiv jer bi obojica mogla da napuste Monako na kraju sezone. Strazel se povezuje sa Efesom, dok bi Dijalo trebalo da pređe u Dubai.

Monako je već bez Majka Džejmsa, Danijela Tajsa i Nikole Mirotića, pa bi izostanak još dvojice važnih igrača bio ogroman udarac pred meč sezone.