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Valensija je ostvarila veliki trijumf na gostovanju Barseloni savladavši katalonski tim u finalu ACB lige rezultatom 80:88 i tako uspela da neutrališe zaostatak iz prvog meča odigranog u Rođ Areni.

Ključni momenat usledio je u finišu, kada su Đan Montero i Metju Kostelo vezali važne poene, dok je trijumf Valensije potvrdio Brekston Ki sigurnim završetkom meča.

Ipak, Valensiju je predvodila sjajna partija Žana Montera.

On je meč završio sa 29 poena (5/8 za dva, 4/6 za tri, 7/7 sa linije slobodnih bacanja), uz 5 skokova i 6 asistencija za nešto manje od 28 minuta igre, uz indeks korisnosti 37.

Valensija će imati priliku da završi seriju u sredu, kada se četvrta utakmica takođe igra u Barseloni. Trenutno vodi sa 2-1.

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