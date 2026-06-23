Janis Adetokumbo je trejdovan iz Milvokija nakon 13 godina u toj ekipi.
Košarka
BOMBA U NBA - JANIS ADETOKUMBO TREJDOVAN! Grk stigao kod Srbina, posle 13 godina napustio Milvoki!
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Grčki košarkaš će karijeru nastaviti u Majamiju.
Janis Adetokumbo je stigao u NBA 2013. godine kao mlad košarkaš. Karijeru je počeo u Filatlitikosu, a kao devetnaestogodišnjak je na draftu izabran kao 15 pik od strane Milvokija.
Vremenom je postao najvažniji košarkaš Baksa i njegov odlazak je do nedavno bio nezamisliv.
Adetokumbo je vodio Milvoki do šampionske titule u 2021. godini kada je bio i MVP finala.
Dva puta je bio MVP lige, 10 puta igrao na Ol-star utakmicama, a sedam puta je bio izabran u najbolju petorku.
Sa Janisom iz Milvokija u Majami ide Bobi Portis.
U Milvoki će iz Majamija stići Tajler Hiro, Kelel Ver, Haime Hakes, Kasparas Jakucionis, kao i dodatni pikovi.
Adetokumbo će u Majamiju imati srpskog saigrača Nikolu Jovića.
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