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Grčki košarkaš će karijeru nastaviti u Majamiju.

Janis Adetokumbo je stigao u NBA 2013. godine kao mlad košarkaš. Karijeru je počeo u Filatlitikosu, a kao devetnaestogodišnjak je na draftu izabran kao 15 pik od strane Milvokija.

Vremenom je postao najvažniji košarkaš Baksa i njegov odlazak je do nedavno bio nezamisliv.

Adetokumbo je vodio Milvoki do šampionske titule u 2021. godini kada je bio i MVP finala.

Dva puta je bio MVP lige, 10 puta igrao na Ol-star utakmicama, a sedam puta je bio izabran u najbolju petorku.

Sa Janisom iz Milvokija u Majami ide Bobi Portis.

U Milvoki će iz Majamija stići Tajler Hiro, Kelel Ver, Haime Hakes, Kasparas Jakucionis, kao i dodatni pikovi.