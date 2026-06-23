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Srbija kreće u pohod ka Eurobasketu, a na čelu priče je novi kapiten - Nikola Jokić. Predvođeni asom Denvera, "orlovi" su se u ponedeljak okupili i krenuli pripreme za julske kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Srbija će prvo 2. jula igrati sa Švajcarskom u gostima, a onda i četiri dana kasnije sa Bosnom i Hercegovinom u Areni.

Potom će odigrati i pripremnu utakmicu zatvorenu za javnost protiv Češke 27. juna u Beogradu, a u utorak, 23. juna, okupili su se i trenirali pred pomenute izazove.

 Nikola Jokić je na pripreme došao maksimalno "zategnut". Najbolji igrač sveta je znatno smršao i izgleda neprepoznatljivo.

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Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nadamo se da će "Orlovi" bez problema završiti kvalifikacije i otići na SP.

Ovo je ceo tim Srbije:

Vasilje Micić (Hapoel)
Aleksa Avramović (Dubai)
Stefan Miljenović (Crvena zvezda)
Jovan Novak (King Ščećin)
Arijan Lakić (Partizan)
Filip Barna (FMP)
Ognjen Dobrić (Crvena zvezda)
Nikola Đurišić (Crvena zvezda)
Nemanja Dangubić (Dubai)
Dejan Davidovac (Crvena zvezda)
Stefan Momirov (Spartak)
Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi)
Nikola Tanasković (Budućnost)
Nikola Jović (Majami Hit)
Strahinja Gavrilović (Igokea)
Nikola Jokić (Denver Nagetsi)
Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders)
Uroš Plavšić (Bordo)

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Nikola Jokić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić