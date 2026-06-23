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Nikola Jokić predvodi reprezentaciju Srbije pred nastavak kvalifikacija za Mundobasket, a u obraćanju medijima govorio je o predstojećim utakmicama, novoj ulozi kapitena i bolnom porazu koji i dalje ne može da zaboravi.

Srbija će 2. jula gostovati Švajcarskoj, dok će četiri dana kasnije ugostiti Bosnu i Hercegovinu, a najbolji srpski košarkaš imao je posebnu poruku za navijače.

– Nadamo se da će utakmica kod kuće biti pred punim tribinama. Voleli bismo da igramo pred našim ljudima. To je možda i neka molba – da tribine budu pune – rekao je Jokić.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ipak, najemotivniji deo konferencije odnosio se na prethodno veliko takmičenje, na kojem je Srbija eliminisana od Finske.

– Osećam grižu savesti zbog neuspeha koji smo imali. Ne mogu normalno da odem kući i da se ponašam kao da se ništa nije dogodilo. Ne mogu da kažem da je sramota, ali me grize savest. Imam ogromnu želju da vratimo srpsku košarku tamo gde treba da bude – iskreno je poručio Jokić.

06:37 Nikola Jokić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Centar Denvera ovog puta ima i dodatnu odgovornost, pošto ga je selektor Dušan Alimpijević imenovao za kapitena reprezentacije.

– To je velika privilegija. Nisam siguran ni da sam zaslužio tu čast. Mnoga velika imena nosila su kapitensku traku, ima i starijih igrača od mene. Trener mi je ukazao poverenje i pokušaću da ga opravdam na terenu – rekao je Jokić.

Govoreći o odnosu sa selektorom, nije propustio priliku ni za šalu.

– Poznajem ga od ranije. Igrali smo jedan protiv drugog dok je bio trener Vojvodine i tada je izgubio od mene, možda mi sada zato vraća kroz kapitensku traku – nasmejao se Jokić.

Pošto je sa Denverom ranije završio sezonu u NBA ligi, imao je dovoljno vremena za odmor, ali je naglasio da mu je reprezentacija uvek posebno zadovoljstvo.

Na kraju je odgovorio i na pitanje da li će saigrače ugostiti u Somboru.