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Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je u Beogradu da će Nikola Jokić biti kapiten nacionalnog tima na predstojećim mečevima protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Košarkaši Srbije počeli su u ponedeljak pripreme za duele protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. Srbija će 2. jula gostovati selekciji Švajcarske u Friburgu, a četiri dana kasnije doćekaće u Beogradu reprezentaciju BiH.

"Od prvog dana komunikacija sa Jokićem je išla u tom pravcu. Nije pravio nikakve probleme, niti je to bilo upitno. Jednostavna jedna priča. Mogu da vam kažem da je on čovek koji je ispunjen reprezentacijom, reprezentacija ga čini srećnim, uživa u tome - to su i on i drugi treneri potvrdili. Imamo prilike sada da vidimo kako se ponaša, da je to na najvišem profesionalnom nivou. Nema sumnje da je to čovek koji treba da bude kapiten Srbije", izjavio je Alimpijević u razgovoru sa novinarima u Beogradu.

"Meni znači svaki igrač koji se javi za reprezentaciju. Pravimo sliku da je Jokić došao i da ne bi trebalo ništa drugo da pričamo. On nije čovek koji bi tako voleo da se priča ili gleda. Nikad se nije dešavalo da jedan čovek spasava sve", dodao je selektor Srbije.

Alimpijević je naveo da mu je drago da se Jokić priključio nacionalnom timu.

"To jeste izuzetan kvalitet, najbolji igrač sveta je sa nama. Svakoj zemlji bi bila čast da ima najboljeg na svetu u svojim redovima. To osećamo. Ali svi igrači koji su se odazvali zaslužuju poštovanje od svih nas. Zato mi je drago što vas vidim u velikom broju. Kreira se pozitivna atmosfera među vama i to nam je mnogo važno, jer je ovo toliko dugačka sezona, toliko naporna sezona... Zaista ništa osim dubokog poštovanja prema igračima ne treba da pokazujemo", rekao je Alimpijević.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Košarkaši Srbije su u ponedeljak odradili prvi trening.

"Ja sam u svim prozorima naglašavao da smo u tom trenutku imali najbolji mogući sastav. Šta to znači? To znači da svi igrači koji su bili dostupni za reprezentaciju, odazvali su se, bez bilo kakve druge dileme... Apsolutno nema potrebe da trošimo vreme na to. I za ovaj prozor je reprezentacija Srbije okupila najbolji mogući sastav. Na jučerašnjem treningu to je izgledalo dobro. U ime Boga, da nas zdravlje posluži, mislim da bi trebalo da idemo u pravcu spremanja obe utakmice, onako kako smo to želeli na početku", naveo je selektor Srbije.

Alimpijević je prokomentarisao želje navijača, koji očekuju dve pobede Srbije.

"Normalno, u ljudskoj biti je da otpisujemo već protivnike, iako nas je prošlost drugačije naučila. Već sam napomenuo pre prethodnog prozora, da pre svega Srbija je gubila ne tako davno od Švajcarske. Da krenem od prve utakmice, gde smo imali -23 na poluvremenu... Zaista ne vidim razlog da mi treba bilo koga da otpisujemo u prozorima. Jesmo Srbija, košarkaška sila, ali ipak nas je prošlost naučila nešto drugo. Sa mnogo poštovanja moramo ući u sve utakmice", istakao je Alimpijević.

Košarkaši Srbije su imali naporne sezone u svojim klubovima.

"Kada su ovako duge sezone, odgovor se nameće - ne može biti da ne vuku veće ili manje povrede, koje moraju da saniraju usput. Više puta sam izneo kritike na račun pre svega lige, koju i moj klub igra, da je nehumano za igrače da iz liga ide reprezentacija - iako je postojao model po kojem je moglo da bude i drugačije", naveo je selektor Srbije.

Na spisku ovog puta nema Bogdana Bogdanovića.

"Sa svima sam na vezi. Ne samo sa Bogdanom, tu su Petrušev, Gudurić, Topić, Micić... Sa svim njima sam na vezi. Milutinov, da i njega ne zaboravim. Na njima je, imaju obaveza koje moraju da završe... Bogdan mora i u Americi da odradi stvari za svoju budućnost i klub. Micić ima zdravstvenih stvari koje treba da reši po završetku sezone koja mu još traje", rekao je Alimpijević.

On je naveo da u timu vlada odlična atmosfera.

"Ono što mene raduje. Kako god da je bilo na poslednjem prvenstvu, oni osećaju potpuno drugačiju dozu emocije i pozitivnog naboja u reprezentaciji. To je hiljadu puta rečeno, ali je najveća istina da ko god je u reprezentaciji - to je drugačija doza ponosa i emocija", zaključio je Alimpijević.

Prvo mesto na tabeli grupe C prve faze kvalifikacija za SP 2027. drži Turska sa osam bodova, dok Srbija i BiH imaju po šest. Švajcarska je poslednja sa četiri boda.

06:37 Nikola Jokić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić