Nikola Jokić je spreman za novu sezonu! Pogledajte snimke njegovih treninga i uverite se kako izgleda bolje nego ikad.
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POGLEDAJTE SNIMKE "NOVOG" NIKOLE JOKIĆA! Ljudi, gledaju i ne veruju šta mu se desilo (VIDEO)
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Nova sezona - novi Nikola Jokić. Bolji neko ikad.
Izgleda da ovog leta nije bilo opuštanja, piva, nezdrave hrane... Srpski as izgleda bolje nego ikad! Liniju je doveo do savršenstva i naredna sezone će da bude njegova.
Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Svi su bili oduševljeni kada su videli Jokića u top izdanju.
Pogledajte snimke sa treninga Srbije s Jokićem u prvom planu:
Izvesno je da će u Denveru da budu oduševljeni stanjem u kojem će "dobiti" Jokića u narednoj sezoni.
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