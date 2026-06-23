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Nova sezona - novi Nikola Jokić. Bolji neko ikad.

Izgleda da ovog leta nije bilo opuštanja, piva, nezdrave hrane... Srpski as izgleda bolje nego ikad! Liniju je doveo do savršenstva i naredna sezone će da bude njegova.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Svi su bili oduševljeni kada su videli Jokića u top izdanju.

Pogledajte snimke sa treninga Srbije s Jokićem u prvom planu:

Izvesno je da će u Denveru da budu oduševljeni stanjem u kojem će "dobiti" Jokića u narednoj sezoni.