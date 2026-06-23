ŽELJKO OBRADOVIĆ PRESEKAO! JEDAN OD NAJBOLJIH IGRAČA NAPUSTIO PANATINAIKOS! Ti Džej Šorts otišao iz Atine, evo kako se klub oprostio od njega!
"Hvala ti Ti Džej. Ostavio si sve na terenu i napravio svaki trenutak posebnim. Želimo ti sve najbolje u tvom sledećem poglavlju. Jednom 'zeleni', uvek 'zeleni'", piše u objavi Panatinaikosa na društvenoj mreži Iks (X).
Šorts (28) je u Panatinaikos došao pred početak prethodne sezone, u kojoj je u Evroligi u proseku beležio 8,1 poen, 2,9 asistencija i 1,3 skoka.
Američki plejmejker sa makedonskim pasošem je u prošloj sezoni proglašen i za najkorisnijeg igrača (MVP) plej-ina Evrolige, nakon što je u pobedi nad Monakom postigao 21 poen i zabeležio indeks korisnosti 24.
Pre dolaska u klub iz Atine, Šorts je dve sezone proveo u Parizu, čiji je bio član kad je i u sezoni 2024/25 bio proglašen za MVP-a plej-ina Evrolige, kao i izabran u idealnu petorku tog takmičenja.
U svojoj prvoj sezoni sa francuskim klubom, Šorts je bio proglašen za MVP-a Evrokupa i ekipu Pariza predvodio do titule u tom takmičenju, dok je sa Bonom u sezoni 2022/23 osvojio trofej u FIBA Ligi šampiona, u kojoj je takođe proglašen za MVP-a.
Ekipu Panatinaikosa je nedavno preuzeo legendarni srpski trener Željko Obradović, a klub su u pauzi između dve sezone napustili i centar Kenet Farid i bek Marijus Grigonis.