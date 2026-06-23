Slušaj vest

"Hvala ti Ti Džej. Ostavio si sve na terenu i napravio svaki trenutak posebnim. Želimo ti sve najbolje u tvom sledećem poglavlju. Jednom 'zeleni', uvek 'zeleni'", piše u objavi Panatinaikosa na društvenoj mreži Iks (X).

Šorts (28) je u Panatinaikos došao pred početak prethodne sezone, u kojoj je u Evroligi u proseku beležio 8,1 poen, 2,9 asistencija i 1,3 skoka.

Američki plejmejker sa makedonskim pasošem je u prošloj sezoni proglašen i za najkorisnijeg igrača (MVP) plej-ina Evrolige, nakon što je u pobedi nad Monakom postigao 21 poen i zabeležio indeks korisnosti 24.

1/5 Vidi galeriju Ti Džej Šorts Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Javier Borrego / AFP / Profimedia

Pre dolaska u klub iz Atine, Šorts je dve sezone proveo u Parizu, čiji je bio član kad je i u sezoni 2024/25 bio proglašen za MVP-a plej-ina Evrolige, kao i izabran u idealnu petorku tog takmičenja.

U svojoj prvoj sezoni sa francuskim klubom, Šorts je bio proglašen za MVP-a Evrokupa i ekipu Pariza predvodio do titule u tom takmičenju, dok je sa Bonom u sezoni 2022/23 osvojio trofej u FIBA Ligi šampiona, u kojoj je takođe proglašen za MVP-a.