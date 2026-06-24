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Kanadski bek je sa Cedevita Olimpijom potpisao jednogodišnji ugovor.

"Veoma smo srećni što nam se Noa pridružio. On je igrač koji može pomoći timu na mnogo različitih načina. Svojom inteligencijom, iskustvom na evropskim terenima i timskim duhom, on se savršeno uklapa u našu viziju sastava tima za novu sezonu", naveo je sportski direktor Cedevita Olimpije Čeču Mulero, a preneo sajt kluba.

Kirkvud (26) je u Evrokupu prošle sezone u proseku beležio 12,7 poena, 4,4 asistencije i 4,2 skoka za ekipu Slaska.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pre dolaska u Slask, Kirkvud je u FIBA Ligi šampiona igrao za francuski Sen Kanten i nemački Bon, dok je profesionalnu karijeru započeo u Razvojnoj američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA G liga).

Kirkvud je takođe bio i član omladinskih selekcija Kanade, a sa reprezentacijom do 19 godina je 2017. godine osvojio titulu prvaka sveta.

"Veoma sam uzbuđen zbog prilike da igram za klub kao što je Cedevita Olimpija. Imao sam priliku da igram protiv ovog tima u Evrokupu prošle sezone i zaista mi se dopao njihov stil igre. Odlično sam se proveo u Vroclavu i čuo sam sjajne stvari o Ljubljani, tako da se radujem istraživanju grada", kazao je Kirkvud.