ORLOVI OSTALI BEZ VAŽNOG IGRAČA! Selektor Srbije otkrio detalje, evo na koga neće moći da računa!
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je danas da njegova ekipa ne sme da potceni selekcije Švajcarske i Bosne i Hercegovine, protiv kojih će igrati u predstojećim utakmicama kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
U drugu fazu kvalifikacija prolaze tri najbolja plasirana tima iz grupe, a selekcija Srbije je druga na tabeli Grupe C sa skorom 2/2. Prva je Turska sa sve četiri pobede, treća Bosna i Hercegovina takođe sa skorom 2/2, dok poslednje, četvrto mesto zauzima Švajcarska sa sva četiri poraza.
Alimpijević je rekao da je u kontaktu sa svim reprezentativcima Srbije koji nisu mogli da se odazovu za ovaj prozor.
On je naveo i da Vasilije Micić ima zdravstvene probleme koje treba da reši nakon završetka klupske sezone, kao i da ne zna da li će Bogdan Bogdanović biti dostupan u letnjim prozorima.
- Odlučili smo se da šestorici odmah javimo da mogu da budu pozvani, Vasilije Micić je rekao odmah da neće biti na raspolaganju - rekao je Alimpijević i potom otkrio razlog Micićevog odsustva:
- On ima nekih svojih zdravstvenih stvari koje mora da reši posle sezone koja i dalje traje - zaključio je Alimpijević.