Slušaj vest

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je danas da njegova ekipa ne sme da potceni selekcije Švajcarske i Bosne i Hercegovine, protiv kojih će igrati u predstojećim utakmicama kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

U drugu fazu kvalifikacija prolaze tri najbolja plasirana tima iz grupe, a selekcija Srbije je druga na tabeli Grupe C sa skorom 2/2. Prva je Turska sa sve četiri pobede, treća Bosna i Hercegovina takođe sa skorom 2/2, dok poslednje, četvrto mesto zauzima Švajcarska sa sva četiri poraza.

Alimpijević je rekao da je u kontaktu sa svim reprezentativcima Srbije koji nisu mogli da se odazovu za ovaj prozor.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Micić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Starsport

On je naveo i da Vasilije Micić ima zdravstvene probleme koje treba da reši nakon završetka klupske sezone, kao i da ne zna da li će Bogdan Bogdanović biti dostupan u letnjim prozorima.

- Odlučili smo se da šestorici odmah javimo da mogu da budu pozvani, Vasilije Micić je rekao odmah da neće biti na raspolaganju - rekao je Alimpijević i potom otkrio razlog Micićevog odsustva:

- On ima nekih svojih zdravstvenih stvari koje mora da reši posle sezone koja i dalje traje - zaključio je Alimpijević.