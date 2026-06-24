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Duško Ivanović je krajem prošle sezone završio epizodu u Virtusu, koji je ostao bez titule iako je prvi deo sezone završio na liderskom mestu. Ali, čini se da neće dugo biti bez posla, pošto glas iz Rusije nagoveštava povratak crnogorskog stručnjaka.

Pošto je Dejan Radonjić završio priču u Zenitu, na njegovo mesto bi mogao da dođe upravo Ivanović. Kako prenosi dobro obavešteni novinar Artem Komarov, klub iz Sankt Peterburga i bivši strateg Zvezde se nalaze u podmaklim pregovorima.

1/7 Vidi galeriju Duško Ivanović Foto: Starsport©

Ivanović je glavna meta, a razgovori idu u pozitivnim smeru i vrlo je moguće da će uskoro priča biti završena, odnosno da će Zenit dobiti još jednog trenera s prostora bivše Jugoslavije.

Ruski velikan je nedavno izgubio od Lokomotive Tomislava Tomovića u borbi za treće mesto, što je bio signal za novu promenu. Zenit se posle poraza od Unikahe u polufinalu VTB lige zahvalio na saradnji Radonjiću, pa je tim preuzeo Rostislav Vergun, koji je dobio zahvalnicu posle poraza od Lokosa.

Sada bi Ivanović mogao da bude novi čovek na čelu tima iz Sankt Peterburga.

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