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Spartak u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa 28-godišnjim američkim plejmejkerom.

"Kolman u Spartak dolazi kao košarkaš sa bogatim međunarodnim iskustvom, prepoznatljiv po kreativnosti u napadu, organizaciji igre i spremnosti da preuzme odgovornost u ključnim momentima utakmice", piše u saopštenju kluba iz Subotice.

Kolman je u Makabi iz Ranane stigao u maju ove godine iz ruskog Jeniseja, i od tad je u izraelskom prvenstvu u proseku beležio 21,5 poena i 7,8 asistencija.

1/5 Vidi galeriju Spartak Subotica - FMP, finale KLS-a Foto: Kurir Sport/Dejan Ignjatović, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pre dolaska u Jenisej igrao je za Hapoel iz Haife, dok je u karijeri nastupao i za Dziki iz Varšave, Otava Blekdžekse, Peristeri, Konjaspor, Bešiktaš i australijske Stokton Kingse.

Kolman je treće pojačanje Spartaka u pauzi između dve sezone, nakon krilnog centra Alonza Gafnija i beka Džejlona Pipkinsa, dok je aktuelni prvak Srbije takođe i produžio ugovore sa plejmejkerom Igorom Drobnjakom i krilnim centrom Danilom Nikolićem.