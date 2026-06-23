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Poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), novinar ESPN-a Šams Čaranija naveo je da je Portland potpisao "višegodišnji ugovor" sa Norijem, koji će na klupi Trejl blejzersa zameniti Tijaga Splitera.

Spliter, koji je nedavno preuzeo ekipu Čikaga, je u toku prošle sezone obavljao funkciju vršioca dužnosti trenera Portlanda, nakon što je dotadašnji šef stručnog štaba Čonsi Bilaps bio suspendovan zbog ;sumnje na povezanost sa nezakonitim klađenjem.

Nori je takođe bio jedan od kandidata za novog šefa stručnog štaba Čikaga, a kao pomoćni trener Minesote radio je od 2021. godine.

1/4 Vidi galeriju Portland - Indijana Foto: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Usled povrede glavnog trenera Krisa Finča, Nori je vodio ekipu Timbervulvsa u plej-ofu NBA lige 2024. godine, i uspeo da je predvodi do pobede nad Denverom i plasmanom u finale Zapadne konferencije.

Pre dolaska u Minesotu, Nori je bio i pomoćni trener Detroita, Denvera, Sakramenta i Toronta.

Portland je u prethodnoj sezoni, nakon pobede u plej-inu nad Finiksom, sa sedme pozicije na tabeli Zapadne konferencije ušao u plej-of NBA lige, u kom ga je u prvoj rundi eliminisao San Antonio.