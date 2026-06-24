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Košarkaški klub Dalas Maveriks imenovao je večeras Dastija Meja za novog trenera, samo nekoliko sati pre početka NBA drafta.

Mej (49) prelazi u NBA ligu manje od tri meseca nakon što je vodio univerzitet Mičigen do titule u koledž ligi, prvoj nakon 1989. godine.

1/5 Vidi galeriju Dalas - Denver, blistave igre Nikola Jokić i Džamal Mari Foto: Justin Tafoya / Getty images / Profimedia

U dve godine na klupi Mičigena ostvario je skor od 64 pobede i 13 poraza, uključujući sezonu 34/3, koja je završena pobedom u finalu nad Jukonom 69:63.

Maveriksi su odluku o smeni Džejsona Kida ozvaničili istog dana kada mogu da izaberu mladog igrača koji bi bio deo izgradnje tima oko prošlogodišnjeg prvog pika drafta i najboljeg rukija sezone Kupera Flega, koji u decembru puni 20 godina.

Dalas na ovogodišnjem draftu ima poslednjeg pika prve runde i 48. izbor u drugoj rundi, koja će se održati u sredu.

Odlazak Kida bio je poslednji korak u pokušaju da se okonča nesrećna saga oko odlaska Luke Dončića iz Dalasa.

Generalni direktor Maveriksa Niko Harison, tvorac trejda koji je doveo često povređenog Entonija Dejvisa iz Los Anđeles lejkersa, smenjen je u novembru nakon slabog početka sezone.

Dalas je na kraju ostao bez plej-ofa drugu sezonu zaredom, nakon što je 2024. godine stigao do NBA finala i izgubio od Bostona u pet utakmica.

Dončić i Kajri Irving bili su ključni igrači tog plej-of pohoda 2024. godine, dve godine nakon što je Dončić takođe stigao do finala Zapadne konferencije.

Irving i dalje ostaje u timu, uz otvorena pitanja o njegovoj budućnosti nakon što je propustio celu prošlu sezonu zbog rupture prednjeg ukrštenog ligamenta, mesec dana nakon trejda Dončića.