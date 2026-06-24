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Savez za rekreaciju i fitnes Srbije i ove godine, peti put uzastopno, biće organizator veoma ambicioznog projekta pod nazivom #BEACTIVE DAY, koji predstavlja deo Evropske nedelje sporta.

U susret ovogodišnjem događaju, koji je na programu 23. septembra, u Expo playground-u Hale 5 Beogradskog sajma održan je partnerski sastanak kojim je najavljena ova manifestacija, koja će za temu imati mentalno zdravlje.

1/3 Vidi galeriju Tina Krajišnik učesnica projekta #BEACTIVE DAY Foto: Savez za rekreaciju i fitnes Srbije, Savez za fitnes i rekreaciju Srbije

Zanimljivo je istaći da je u ovaj projekat aktivno uključena nekadašnja košarkaška reprezentativka Srbije, osvajačica zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2021. godine - Tina Krajišnik. Kao diplomirani psiholog, na izuzetno uzbudljivoj panel diskusiji govorila je o tome koliki uticaj fitnes ima na mentalno zdravlje.

“Kroz praktične primere iz života, ali i najnovija dostupna naučna istraživanja pokušala sam da predstavim na koji način fitnes predstavlja zaštitu mentalnog zdravlja i koliko fizička aktivnost utiče na formiranje pozitivnog selfkoncepta, odnosno osećaja lične vrednosti. Fizičko vežbanje izuzetno pozitivno utiče na regulaciju raspoloženja, emocionalnu stabilnost, ali i ostvarivanje socialnog kontakta što je u današnjem vremenu možda i najizazovnije”, istakla je Krajišnik i potom dodala.

“Kao posmatrač sa strane imala sam priliku da ispratim prošlogodišnji #BEACTIVE DAY i moram da istaknem da sam bila oduševljena kompletnim konceptom. To je bio i glavni razlog što sam poželela i da se aktivno uključim. Ove godine planiram da budem i deo nekog grupnog vežbanja na otvorenom, a posebno mi je drago što je ovogodišnja tematika vezana za mentalno zdravlje. Mislim da je ovo odličan način da se promoviše zdrav stil života, jer je bavljenje sportom, vežbanje i fizička akivnost jedan od najboljih mehanizama za savladavanja stresa, a mentalno zdravlje i sport svakako predstavljaju najvčršću moguću spregu”, istakla Tina Krajišnik koja će ovog leta mlađim ženskim košarkaškim reprezentativnim selekcijama pružati psihološku podršku i raditi mentalnu pripremu za učešće na evropskim prvenstvima.

U panel diskusiji učestvovali su još Olivera Baković, savetnik za oblast ljudskih resursa, koja je predstavila koliko i na koji način fizička aktivnost smanjuje stres kod zaposlenih, kao i Miloš Bunić iz Saveza za rekraciju i fitnes Srbije:

“Prošle godine #BEACTIVE DAY održan je u 25 gradova na 87 lokacija, uz učešće preko sedam hiljada vežbača. Ove godine se nadamo da ćemo nadmašiti taj broj, a kao i svaki put obezbedićemo da veliki broj fitnes klubova otvori svoja vrata za sve one koji budu želeli da isprobaju neki od sadržaja koje ovi klubovi nude. Za 23. septembar predviđene su prezentacije grupnih fitnes programa na otvorenom, a vežbaće se i u školama, fakultetima i firmama kojima ćemo predstaviti mogućnosti i značaj vežbanja na radnom mestu. Pored fitnesa i rekreacije kojima je ovaj dan posvećen, svi zainteresovani će moći da isprobaju i razne sportove. Prošle godine u fokusu su bile hronične nezarazne bolesti, dok će ove godine tema biti mentalno zdravlje, pa će shodno tome biti pripremljen i poseban program”, konstatovao je Bunić.