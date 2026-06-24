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Ekipa Vašingtona izabrala je večeras Ej Džej Dibancu kao prvog pika NBA drafta 2026. godine, preneo je ESPN.

Dibantsa, koji je prethodne sezone nastupao za univerzitet BYU, izabran je ispred plejmejkera Darina Pitersona sa Kanzasa, a njih dvojica su uoči drafta važili za najperspektivnije igrače generacije.

1/5 Vidi galeriju Tristan Vukčević u dresu Vašingtona Foto: Greg Fiume / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vašington, za koji nastupa srpski reprezentativac Tristan Vukčević, je prošlu sezonu završio sa skorom 17/65, što je bila treća uzastopna godina sa najmanje 64 poraza. Ipak, u klubu smatraju da je najteži deo rekonstrukcije završen i da sada počinje faza stvaranja konkurentnog tima.

Vlasnik kluba Ted Leonsis izjavio je da je projekat obnove čak ispred planirane dinamike.

"Mislio sam da će biti potrebno četiri do pet godina da stignemo do ove tačke, a sada smo već u poziciji da počnemo da ostvarujemo plan koji smo zacrtali", rekao je Leonsis.

Dibantsa je u svojoj jedinoj sezoni na koledžu prosečno beležio 25,5 poena, 6,8 skokova, 3,7 asistencija i 1,1 ukradenu loptu po utakmici, uz 51 odsto uspešnosti šuta iz igre.

Vašington nije igrao plej-of od 2021. godine, a poslednju sezonu sa najmanje 50 pobeda imao je još 1978/79.

Drugi pik drafta bio je Piterson, kojeg je izabrala ekipa Jute. Kao treći izabran je Kameron Buzer, novi član Memphisa, dok je Kejleb Vilson završio u redovima Čikaga kao četvrti pik. Prvih pet izbora kompletirao je bek Kiton Vagler, kojeg su odabrali Los Anđeles Klipersi.