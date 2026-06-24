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Pred novi kvalifikacioni prozor tokom kojeg će Srbija odigrati dve važne utakmice na putu do Svetskog prvenstva, FIBA je objavila novu rang listu evropskih selekcija.

Na njoj naša reprezentacija zauzima četvrto mesto, što je skok od četiri pozicije i napredak sa osmog mesta koje su Orlovi zauzimali u februaru i martu kada je Turska dva puta pobedila našu reprezentaciju.

Podsetimo, Srbija će 2. jula biti gost Švajcarskoj, dok će 6. jula ugostiti Bosnu i Hercegovinu.

FIBA je objasnila zašto je došlo do skoka naše reprezentacije.

"Dakle, skok od četiri mesta na Power Rankings listi, a da još nisu ni odigrali utakmicu? Mora da se dogodilo nešto važno, zar ne? Pa, da. Nikola Jokić se vratio u sastav, i to nije bilo kakav sastav, već tim koji je selektor Dušan Alimpijević pažljivo okupio. Njihova veza je posebna, Jokić je pratio Alimpijevićeve trenerske klinike i seminare, a čak je i iz drugog kraja sveta gledao utakmice Bešiktaša. Po dolasku je bio nasmejan i raspoložen za šalu, a to je prizor koji uliva strah ne samo Švajcarskoj i BIH u ovom reprezentativnom prozoru, već i ostatku sveta", poručili su iz FIBA.

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kada je reč o Grupi C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje će biti odigrano u Kataru Turska ima četiri pobede iz isto toliko utakmica, Srbija i Bosna imaju po dve pobede uz dva poraza, dok je Švajcarska poslednja sa sve četiri izgubljene utakmice.

Prva na Fibinoj listi je i dalje Turska, druga je Francuska uz skok od četiri pozicije, treća je ostala Španija, dok su iza Srbije Poljska sa padom od tri pozicije i Nemačka sa padom od dve pozicije.

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