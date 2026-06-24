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Okupljanje reprezentacije Srbije za važne utakmice koje su na programu početkom jula. Naša reprezentacija će u okviru Grupe C kvalifikacija za Svetsko prvenstvo igrati protiv Švajcarske u gostima i Bosne i Hercegovine kao domaćin.

Ono što smo mogli da vidimo sa okupljanja je ohrabrujuće i drugačije od nekih prethodnih.

Prvenstveno, pojava Nikole Jokića je izazvala puno pažnje.

Somborac je među prvima stigao od košarkaša, bio je nasmejan i odlično raspoložen dok je ispijao kafu i čekao saigrače. A, onda je izašao na teren i pokazao da je fizički odlično pripremljen, možda i bolje nego ikada.

Takođe, ono što je novo, centar Denvera je stao pred srpske novinare kako bi odgovarao na njihova pitanja.

Jokić je postao novi kapiten Srbije, a sve što se dogodilo na okupljanju nacionalnog tima je znatno drugačije od onoga na šta smo navikli.

Šta se desilo?

Deluje da je Jokić odlučio da totalno drugačije provede ovo leto.

Za sada nismo videli ništa od onoga što se po pravilu dešava svakog leta. Nema fotografija i snimaka sa raftinga, sa žurki i noćnih izlazaka, sa pivom u ruci...

1/5 Vidi galeriju Preporođeni Nikola Jokić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Trostruki NBA MVP je očigledno rešio da uđe u strogi režim priprema, a njegov izgled jasno pokazuje da se nalazi u vrhunskoj formi.

Razlog za to je jasan.

Nikola Jokić ne misli samo na narednu NBA sezonu, već ima velike ambicije kada je reč o reprezentaciji Srbije.

U narednom periodu želi da bude na svom vrhuncu, kako u Denveru, tako i sa nacionalnim timom, a ono što je rekao na prvom treningu po okupljanju svakako je ohrabrujuće.

Centar ekipe iz Kolorada se osvrnuo na Evropsko prvenstvo 2025. godine i istakao da želi da napravi veliki uspeh sa reprezentacijom.

"Osećam grižu savesti zbog neuspeha koji smo imali. Ne mogu normalno da odem kući i da se ponašam kao da se ništa nije dogodilo. Ne mogu da kažem da je sramota, ali me grize savest. Imam ogromnu želju da vratimo srpsku košarku tamo gde treba da bude", poručio je Jokić koji očigledno ima velike ambicije kada je reč o Svetskom prvenstvu koji će se 2027. godine održati u Kataru.

Ovakav Jokić uliva strah

Na njoj naša reprezentacija zauzima četvrto mesto, što je skok od četiri pozicije i napredak sa osmog mesta koje su Orlovi zauzimali u februaru i martu kada je Turska dva puta pobedila našu reprezentaciju.

FIBA je objasnila zašto je došlo do skoka naše reprezentacije.

"Dakle, skok od četiri mesta na Power Rankings listi, a da još nisu ni odigrali utakmicu? Mora da se dogodilo nešto važno, zar ne? Pa, da. Nikola Jokić se vratio u sastav, i to nije bilo kakav sastav, već tim koji je selektor Dušan Alimpijević pažljivo okupio. Njihova veza je posebna, Jokić je pratio Alimpijevićeve trenerske klinike i seminare, a čak je i iz drugog kraja sveta gledao utakmice Bešiktaša. Po dolasku je bio nasmejan i raspoložen za šalu, a to je prizor koji uliva strah ne samo Švajcarskoj i BIH u ovom reprezentativnom prozoru, već i ostatku sveta", poručili su iz FIBA.

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