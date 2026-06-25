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Rivs odbija svoju opciju od 14,9 miliona dolara za predstojeću sezonu kako bi otvorio put ka maksimalnom ugovoru od 185 miliona dolara, što će biti najveći ugovor u istoriji Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) za igrača koji nije draftovan.

Rivs je prošle sezone u dva navrata pauzirao zbog povrede, a u proseku je postizao 23,3 poena i imao je 5,5 asistencija i 4,7 skokova po utakmici.

1/4 Vidi galeriju Četvrti meč polufinalne serije Zapada, Lejkersi - Oklahoma Foto: Luke Hales / Getty images / Profimedia

On bi, da nije postigao dogovor sa Lejkersima, bio jedan od najvažnijih slobodnih igrača ovog leta. Umesto toga, ostaće u Los Anđelesu zajedno sa Lukom Dončićem, dok klub sa Lebronom Džejmsom razmatra naredne korake.

Klub je takođe razgovarao sa budućim slobodnim agentima Ruijem Hatimurom, Lukom Kenradom i Džeksonom Hejsom.