TRESE SE GRČKA! DOGODIO SE TRANSFER KOJI ĆE UZDRMATI EVROPSKU KOŠARKU! As Olimpijakosa prešao u Panatinaikos, stigao je kod Željka Obradovića!
Doskorašnji centar Olimpijakosa Mustafa Fal napravio je potez koji će podići mnogo prašine, pošto je zvanično pojačao redove najvećeg i najljućeg rivala, Panatinaikosa.
Iskusni as je sa "zelenima" potpisao ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje na još jednu dodatnu sezonu.
Fal (34) iza sebe ima izuzetno težak period, s obzirom na to da je zbog neugodne povrede propustio maltene čitavu prošlu takmičarsku godinu.
Pre nego što se preselio u Grčku, Fal je u elitnom evropskom takmičenju branio boje Asvela, a potom je postao jedan od stubova igre Olimpijakosa.
U svojoj dosadašnjoj evroligaškoj karijeri prosečno je beležio 7,3 poena, 4,6 skokova i 1,9 asistencija po utakmici, a Panatinaikos u njemu vidi ogromno pojačanje u reketu za predstojeće izazove.