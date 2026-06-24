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Doskorašnji centar Olimpijakosa Mustafa Fal napravio je potez koji će podići mnogo prašine, pošto je zvanično pojačao redove najvećeg i najljućeg rivala, Panatinaikosa.

Iskusni as je sa "zelenima" potpisao ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje na još jednu dodatnu sezonu.

Fal (34) iza sebe ima izuzetno težak period, s obzirom na to da je zbog neugodne povrede propustio maltene čitavu prošlu takmičarsku godinu.

1/4 Vidi galeriju Panatinaikos - Olimpijakos Foto: Screenshot

Pre nego što se preselio u Grčku, Fal je u elitnom evropskom takmičenju branio boje Asvela, a potom je postao jedan od stubova igre Olimpijakosa.