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Zadar je informaciju da je produžio ugovor sa 33-godišnjim hrvatskim krilnim igračem saopštio putem snimka na društvenim mrežama u kom je prikazan Ramljak kako drži dres sa brojem "2028", ispod čega stoji tekst "Kapitenu, ovde ti je dom".

Marko Ramljak je profesionalnu karijeru započeo u Zadru, za koji je prvo igrao od 2010. do 2016. godine, a u koji se vratio 2022. godine.

Sa Zadrom je osvojio tri titule prvaka Hrvatske i trofej u nacionalnom kupu.

U prethodnoj sezoni u regionalnoj ABA ligi, Ramljak je za ekipu Zadra u proseku beležio 8,8 poena, 6,1 skok, dve asistencije i jednu ukradenu loptu.

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