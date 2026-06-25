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Izvor je govorio pod uslovom anonimnosti jer NBA liga još uvek nije zvanično odobrila trejd, o kojem je prvi javio I-Es-Pi-En (ESPN).

Zamene pikova prve runde odnosiće se na 2028, 2029. i 2030. godinu, dok će Hornetsi dobiti i pikove druge runde 2029, 2032. i 2033. godine.

Bol (24), učesnik Ol-star utakmice 2022. godine, tokom karijere se često susretao sa povredama skočnog zgloba i stopala, ali je prošle sezone odigrao 72 utakmice i prosečno beležio 20,1 poen, 7,1 asistenciju i 4,8 skokova po meču.

Pred njim su ostale još tri godine ugovora vrednog 203,9 miliona dolara, što je najveći ugovor u istoriji franšize Šarlota.

Očekuje se da će ovaj trejd biti uključen u širu transakciju u kojoj je Minesota ranije ovog meseca pristala da pošalje Džulijusa Rendla u Bruklin Netse, u trejdu koji je uključivao i Čikago Bulse, rekao je izvor upoznat sa dogovorom.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Hornetsa imao saobraćajku u Šarlotu. Foto: Screenshot

Na taj način Hornetsi dobijaju izuzetak u platnom prostoru vredan gotovo 41 milion dolara, što bi predstavljalo rekord NBA lige.

Trejdovi ne mogu biti zvanično potvrđeni pre 6. jula, kada ističe moratorijum NBA lige na ovakve transakcije.

Ovo je još jedan veliki potez u ligi koja je ovog leta već videla spektakularan transfer kada je Janis Adetokunbo prešao iz Milvokija u Majami, u razmeni koja je uključivala i Tajlera Hira.