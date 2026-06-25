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Takmičenje je potvrdilo da će se subotički tim naći među 30 ekipa koje će naredne sezone učestvovati u borbi za evropski trofej, čime je još jednom nagrađena sjajna sezona, krunisana osvajanjem titule u Košarkaškoj ligi Srbije – prve u klupskoj istoriji.

1/15 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Spartak (prva utakmica) Foto: Starsport

Iz FIBA Lige šampiona naglašeno je da je Spartak na ovaj način direktno izborio plasman u grupnu fazu, što predstavlja veliki korak napred za klub sa severa Srbije, koji je u kratkom periodu značajno podigao svoj takmičarski nivo.

Pored Spartaka, u elitnom društvu naći će se i nekoliko regionalnih predstavnika iz ABA lige – Cibona, koja se vraća na evropsku scenu, kao i Igokea iz Laktaša.

U takmičenju će učestvovati i brojni evropski klubovi, među kojima su i šampion prethodne sezone Ritas, zatim Huventud, Mursija, Bilbao, Unikaha, Alba Berlin, Bamberg, Bon, Juventus Utena, Nanter, Šole, Strazbur, AEK, Peristeri, Trabzon, Galatasaraj, Nimburk, Pardubice, Legija, Ređiana, Vareze, Bnei Herclija, Sabah, Sombathelj, Antverpen i Porto.