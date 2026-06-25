Slušaj vest

Takmičenje je potvrdilo da će se subotički tim naći među 30 ekipa koje će naredne sezone učestvovati u borbi za evropski trofej, čime je još jednom nagrađena sjajna sezona, krunisana osvajanjem titule u Košarkaškoj ligi Srbije – prve u klupskoj istoriji.

KK Crvena zvezda - KK Spartak (prva utakmica) Foto: Starsport

Iz FIBA Lige šampiona naglašeno je da je Spartak na ovaj način direktno izborio plasman u grupnu fazu, što predstavlja veliki korak napred za klub sa severa Srbije, koji je u kratkom periodu značajno podigao svoj takmičarski nivo.

Pored Spartaka, u elitnom društvu naći će se i nekoliko regionalnih predstavnika iz ABA lige – Cibona, koja se vraća na evropsku scenu, kao i Igokea iz Laktaša.

U takmičenju će učestvovati i brojni evropski klubovi, među kojima su i šampion prethodne sezone Ritas, zatim Huventud, Mursija, Bilbao, Unikaha, Alba Berlin, Bamberg, Bon, Juventus Utena, Nanter, Šole, Strazbur, AEK, Peristeri, Trabzon, Galatasaraj, Nimburk, Pardubice, Legija, Ređiana, Vareze, Bnei Herclija, Sabah, Sombathelj, Antverpen i Porto.

Ne propustiteKošarkaDOSTA VIŠE PRIČE O "VEČITIMA"! Trener Spartaka zagrmeo posle senzacije: Nije pošteno ni prema njima ni prema nama!
partizan-spartak-147171.JPG
KošarkaISTORIJSKI ŠOK U SRPSKOJ KOŠARCI! Nezamisliv scenario: Ovo se nije dogodilo više od pola veka!
KK Spartak
KošarkaLEGENDARNI MUTA BEZ KOČNICE O SMENI OBRADOVIĆA I VEČITIMA: "Četiri trenera za jednu sezonu? Ma daj, veliki klubovi to ne rade!"
dji-34031111111111111111111.jpg
KošarkaZVEZDA DOTAKLA DNO, KAPITEN PROGOVORIO BEZ ZADRŠKE: Dobrić najavio velike rezove posle katastrofalne sezone! Ništa više neće biti isto!
zvezda-zlatibor-3-7524869.JPG

00:43
Boban Rajović navija za BIH u Sijetlu Izvor: Instagram/rajovicboban