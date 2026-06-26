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Kako je istaknuto, 32 kluba će biti podeljeno u osam grupa sa po četiri ekipe, a po dve najbolje iz svake grupe će u osminu finala, kojom startuje nokaut faza i igraće se sve do finala po sistemu plej-ofa, na dve dobijene utakmice.

1/11 Vidi galeriju BURSA RASPLAKALA PREPUNU ARENU: Partizan u fantastičnoj atmosferi pred VATRENIM GROBARIMA nakon PRODUŽETKA eliminisan iz Evrokupa Foto: Starsport

Učesnici Evrokupa biće:

Roma SPQR, Dertona, Trento, Venecija, Napoli i Maksima Roma (Italija), Aris, PAOK (Grčka), Monako, Le Man i Burg (Francuska), Budućnost (Crna Gora), Cedevita Olimpija (Slovenija), Balkan (Bugarska), Tenerife, Manresa i San Burgos (Španija), Šljonsk (Poljska), Bahčešehir, Turk Telekom i Tofaš (Turska), Ulm, Kemnic, Roštok i Skajlajners Frankfurt (Nemačka), Kluž (Rumunija), Lietkabelis, Neptunas i Siauliai (Litvanija), Riga (Letonija), London (Velika Britanija) i Hapoel Jerusalim (Izrael).

Među učesnicima je i debitant italijanska Roma projekat Luke Dončića koji je jedan od ulagača u klub.

Evrokup će startovati 29. septembra, a eventualna "majstorica" finalne serije planirana je za 30. april sledeće godine.

Pobedniku Evrokupa sleduje mesto u Evroligi za sezonu 2027/28.

Tanjug