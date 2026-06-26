Crvena zvezda zvanično je saopštila da je okončala saradnju sa litvanskim centrom Donatasom Motiejunasom, čime je završena njegova kratka, ali zapažena epizoda u Beogradu.
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Litvanac je stigao je u redove crveno-belih usred sezone 2025/26, nakon što je prva dva meseca takmičarske godine proveo u Monaku.
Iskusni litvanski centar - Donatas Motejunas Foto: Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
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Iako se ekipi priključio tokom sezone, Motiejunas je odmah ostavio značajan trag.
Litvanski košarkaš bio je jedan od najpouzdanijih igrača Zvezde tokom serije od sedam uzastopnih pobeda u Evroligi, koja je usledila nakon promene trenera.
U tom periodu prosečno je beležio 8,9 poena, 2,8 skokova (od čega 1,4 u napadu) i jednu asistenciju za svega 16 minuta provedenih na parketu, uz 58 odsto uspešnosti šuta za dva poena.
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