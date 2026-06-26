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Crno-beli su već od ranije pokazali interesovanje za sjajnog australiskog plejmejkera,a on je od danas slobodan igrač pošto je napustio Tenerife.

peti mils Foto: Luis TATO / AFP / Profimedia, Profimedia

Partizan je prvi stao u red za njegov potpis i odmah je pisao Australijancu. Iskusni "vuk" koji je napunio 37 godina mogao bi da ima veliki uticaj na igru crno-belih bez ozbira na godine, što je uostalom pokazao i ove sezone u Tenerifama.

Tamo je rešetao koševe rivala, izbacio i jedan Real Madrid u četvrtfinalu ACB lige, a u San Antoniju je 2024. godine osvojio i titulu šampiona NBA lige.

Mils iza sebe ima impresivnu karijeru tokom koje je godinama nastupao u NBA ligi, a najveći trag ostavio je u dresu San Antonio Sparsa, sa kojima je osvojio i šampionski prsten. Tokom karijere nosio je i dresove Bruklin Netsa, Atlanta Hoksa, Majami Hita i Los Anđeles Klipersa, dok je sa reprezentacijom Australije osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju.

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