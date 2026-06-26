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Kako se navodi u saopštenju radi se o sporazumnom prekidu saradnje.

Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Naš klub i Balša Koprivica sporazumno su završili saradnju. Balša je u naš tim stigao uoči sezone 2025/26, a ovom prilikom želimo da mu zahvalimo na svemu što je pružio u našem dresu i poželimo mnogo sreće i uspeha u nastavku karijere", saopštili su iz Bahčešehira.

Bivši centar Partizana i povremeni reprezentativac Srbije je u dresu turskog kluba zabeležio 21 nastup u Evrokupu, gde je prosečno beležio 5.5 poena i 3.2 skoka.

U turskom šampionatu je upisao 15 nastupa, gde je prosečno imao 5.7 poena i 3.5 skoka.

Za sada nije poznato gde će Koprivica nastaviti karijeru.

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