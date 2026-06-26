Srpski košarkaš Balša Koprivica nije više član Bahčešehira, saopštio je turski klub
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BIVŠI IGRAČ PARTIZANA PONOVO NA TRŽIŠTU: Balša Koprivica ostao bez kluba
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Kako se navodi u saopštenju radi se o sporazumnom prekidu saradnje.
Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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"Naš klub i Balša Koprivica sporazumno su završili saradnju. Balša je u naš tim stigao uoči sezone 2025/26, a ovom prilikom želimo da mu zahvalimo na svemu što je pružio u našem dresu i poželimo mnogo sreće i uspeha u nastavku karijere", saopštili su iz Bahčešehira.
Bivši centar Partizana i povremeni reprezentativac Srbije je u dresu turskog kluba zabeležio 21 nastup u Evrokupu, gde je prosečno beležio 5.5 poena i 3.2 skoka.
U turskom šampionatu je upisao 15 nastupa, gde je prosečno imao 5.7 poena i 3.5 skoka.
Za sada nije poznato gde će Koprivica nastaviti karijeru.
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