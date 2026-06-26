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Skariolov posao nije tako bezbedan kako se prvobitno mislilo zbog dugoročnog ugovora i velike otpremnine koja bi mu sledovala u slučaju otkaza.

1/6 Vidi galeriju Serđo Skariolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Skariolo nije osvojio nijedan trofej ove sezone, prvi put posle 15 godina se to dogodilo u Real Madridu, tačnije od 2011. godine kada ih je napustio Etore Mesina.

Ključni sastanak će biti Huanom Karlosom Sančesom kada će Skariolo i saznati svoju sudbinu, a prema informacijama kojima Marka raspolaže, realnije je da će napustiti klupu Madriđana nego da će ostati.

U daljem tekstu stoji da bi potencijalna zamena za Skariola mogao biti nekadašnji košarkaš Reala Alberto Eereros koji je prošle godine sa Sančesom radio rame uz rame.

Tada je Huan Karlos lobirao kod Florentina Peresa da upravo Skariolo postane glavni trener, a sada se čini da će Serđo dobiti otkaz.