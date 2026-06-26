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Predstojećeg vikenda, 27. i 28. Juna 2026. godine u dvorani “Aleksandar Nikolić” održaće se jubilarna 25. Beogradska košarkaška klinika “Dušan Ivković”.

Na taj način glavni grad Srbije ponovo će biti centar košarkaške struke i mesto okupljanja najuglednijih trenera, predavača i sportskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva.

1/3 Vidi galeriju Beogradska košarkaška klinika Foto: Beogradska košarkaška klinika

U organizaciji Udruženja košarkaških trenera Srbije i Košarkaškog saveza Srbije ovaj prestižni stručni skup obeležiće četvrt veka kontinuiranog rada na unapređenju trenerske profesije i razvoju košarkaške igre.

Tokom prethodnih 25 godina, Klinika je izrasla u jedan od najcenjenijih i najuticajnijih trenerskih seminara u Evropi, prepoznat kao mesto na kojem se susreću vrhunska košarkaška znanja, iskustva i inovativne ideje.

Posebnu simboliku ovogodišnjem izdanju daje jubilej – 25 godina tradicije i posvećenosti obrazovanju trenera i očuvanju visokih stručnih standarda koji su Beogradsku košarkašku kliniku učinili jednim od najprepoznatljivijih događaja u evropskoj košarkaškoj zajednici.

Ovogodišnji program okupiće impresivnu grupu predavača, čija su dostignuća ostavila dubok trag u evropskoj, američkoj i svetskoj košarci: Željko Obradović, Etore Mesina, Igor Kokoškov, Tod Golden i Ivana Jagla.

Svečano otvaranje Klinike zakazano je za subotu, 27. jun u 11.00 časova, a čast da otvori jubilarno izdanje pripala je Željku Obradoviću, jednom od najtrofejnijih i najuticajnijih trenera u istoriji evropske i svetske košarke, čije ime predstavlja sinonim za vrhunske rezultate, posvećenost radu i trajni doprinos razvoju igre.

Obradović će govoriti na temu stvaranja izolacionih situacija u pozicionom napadu, dok će Etore Mesina predstaviti detalje koji doprinose većoj konzistentnosti timske odbrane.

“Voleo bih da što je moguće veći broj trenera prisustvuje 25. Košarkaškoj klinici Dušan Ivković. Biće to sjajna prilika da se prisetimo jednog od najvećih trenera svih vremena, ali i da diskutujemo o košarci i razmenjujemo iskustva. Veoma sam ponosan i počastvovan što ću se pridružiti trenerima Obradovoću, Kokoškovu i Goldenu na ovom prestižnom seminaru”, poručio je Mesina.

U nastavku programa, Ivana Jagla održaće predavanje o uticaju dopaminske krize na savremene sportiste i njihove performanse, dok će Igor Kokoškov predstaviti principe igre „Drive and Cut“ u savremenoj košarci.

“U ime Udruženja košarkaških trenera Srbije pozivam sve trenere širom Evrope da nam se pridruže i da na veličanstven način obeležimo 25 godina čuvene Beogradske košarkaške klinike Dušan Ivković. Uveren sam da ćemo imati sjajan košarkaški događaja, da ćemo se lepo provesti u Beogradu i uz to podeliti mnogo korisnih informacija”, rekao je Kokoškov.

Drugog dana seminara, nakon svečane ceremonije dodele priznanja, Etore Mesina će govoriti o detaljima koji unapređuju kvalitet timskog napada, a jedan od najperspektivnijih stručnjaka mlađe generacije i NCAA šampion sa Univerzitetom Florida, Tod Golden, predstaviće svoju napadačku filozofiju i principe organizacije igre u ranoj fazi napada. Završno predavanje će održati Igor Kokoškov, kroz praktičan prikaz vežbi za unapređenje odbrambene igre.