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Los Anđeles Klipersi su odložili odluku o budućnosti Bogdana Bogdanovića, pošto su dve strane dogovorile da rok za aktiviranje opcije u njegovom ugovoru bude pomeren na 29. jun.

Američki mediji prenose da ovaj potez omogućava ekipi iz Los Anđelesa dodatno vreme za pregovore oko potencijalnih trejdova, u kojima bi mogao da se nađe i srpski reprezentativac.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci Srbije - Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

Bogdanović je u Kliperse stigao tokom prošle sezone iz Atlanta Hoksa, ali njegova budućnost u Kaliforniji sada je ponovo otvorena. Klub je prvobitno imao rok do 26. juna da donese odluku, ali je on pomeren za još nekoliko dana.

Ukoliko ostane u Los Anđelesu, Bogdanović bi u sezoni 2026/27 trebalo da zaradi 16.020.000 dolara, ali odlaganje odluke jasno pokazuje da Klipersi razmatraju više opcija pred početak NBA prelaznog roka.

Za sada nije poznato da li će srpski bek ostati u Klipersima ili će biti deo novog trejda. Njegovo ime prethodnih nedelja povezivalo se i sa više evropskih klubova, među kojima se posebno pominjao Panatinaikos, dok se kao jedna od opcija spominjao i ostanak u NBA ligi.

Bogdanović je od 2017. godine u najjačoj ligi sveta, a pre Klipersa igrao je za Sakramento i Atlantu. U NBA karijeri odigrao je više od 500 utakmica, uz proseke od oko 14 poena, tri skoka i tri asistencije po meču.

U celu priču se uključio i Panatinaikos koji pažljivo prati rasplet u NBA ligi...

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