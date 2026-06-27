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Srpska košarkašica Anđela Dugalić postigla je dva poena u porazu Vašington Mistiksa u gostima protiv Konektikat Sana rezultatom 68:57 u meču WNBA lige.

Dugalić je za osam minuta na terenu zabeležila dva poena, dve asistencije i jedan skok, a imala je šut iz igre 1/2.

Anđela Dugalić u dresu Vašingtona Foto: Richard Dizon / Zuma Press / Profimedia, Sam Hodde / Getty images / Profimedia, Scott Taetsch / Getty images / Profimedia

Srpska košarkašica je na 17 mečava ove sezone u WNBA ligi prosečno beležila 4,8 poena i 3,7 skokova.

Vašington Mistiks se nalazi na petom mestu na tabeli Istočne konferencije WNBA lige sa osam pobeda i devet poraza.

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