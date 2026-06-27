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Za razliku od ranijih spekulacija da je sve ostalo na usmenom obećanju, Mundo Deportivo tvrdi da postoji zvaničan potpis. U pitanju je ugovor sa punom pravnom snagom koji je Džejmsa vezao za Barselonu na dve godine. Zbog toga prekaljeni as, koji u avgustu puni 36 godina, ima čvrst osnov za tužbu.

Glavni inicijator ovog transfera bio je doskorašnji trener Katalonaca Ćavi Paskval. On je želeo Džejmsa u timu. Ipak, Paskval je u međuvremenu iskoristio izlaznu klauzulu i prešao u Dubai, gde se još čeka zvanična promocija.

1/11 Vidi galeriju Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

Novinar Hoze Ignjasio Uge navodi da je u klubu nastao opšti haos. Sve je počelo odlaskom legandarnog Huana Karlosa Navara sa svih funkcija posle sezone bez trofeja. Usledila je žestoka rasprava direktora košarkaške sekcije Žozepa Kubelsa i Siska Puđola, kao i sportskog direktora Marija Bruna Fernandesa.

Na kraju je presečeno, Džejms se ne uklapa u novi koncept podmlađivanja ekipe. Čitav apsurd leži u tome što je doskorašnji lider Monaka već počeo da traži kuću u Barseloni. Upravo ta činjenica ga, kako se navodi, dodatno motiviše da pravdu potraži na sudu.