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Zair Vejd, najstariji sin legendarnog NBA košarkaša Dvejna Vejda, uhapšen je u nedelju u Burbanku u Kaliforniji zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici.

Prema navodima portala TMZ, 24-godišnji Vejd se suočava sa tri ozbiljne optužbe: za nasilje u porodici, upućivanje pretnji i protivpravno lišavanje slobode. Odmah nakon hapšenja, izrečena je i hitna zaštitna mera za navodnu žrtvu.

Dvejn Vejd Foto: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Kako prenosi NBC4, policija je oko 5.30 ujutru dobila prijavu da se iz jedne kuće čuju ženski krici. Po dolasku na adresu, policajci su zatekli Zaira Vejda i ženu sa vidljivim posekotinama po licu i telu.

Iako povređena, žena je odbila prevoz u bolnicu. Vejd je ubrzo pušten iz pritvora, nakon što je platio kauciju od 50.000 dolara.

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