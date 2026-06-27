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Prva četvrtina bila je prilično izjednačena, da bi u samoj završnici Australija stekla prednost 19:11, a na prvu pauzu otišla sa 19:14.

Druga deonica pripala je protivnicima, koji su u 14. minutu stigli i prvog dvocifrenog viška – 26:16. Ništa nije išlo od ruke ekipi trenera Stevana Mijovića, pa je prednost Australijanaca rasla i do ogromnih 36:16 u 17. minutu. U finišu drugog perioda igre, naši momci su se donekle pribrali posle trojke Kusturice, pa su uspeli da smanje minus i na veliki odmor odu sa 12 poena zaostatka – 26:38.

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Pokušavala je Srbija tokom cele treće četvrtine da uhvati priključak i smanji zaostatak, ali je rival držao preko deset poena prednosti. Bili smo blizu potpunog povratka u meč, ali su Australijanci pametno koristili svoje napade i ponovo povećali na „plus 16“ u 29. minutu – 59:43.

Ništa novo nije donela poslednja deonica. Australija je i dalje potpuno kontrolisala rezultat, imala veliku prednost koja je u 33. minutu ponovo iznosila 20 poena razlike (70:50). Do kraja meča se praktično igralo koš za koš, tako da naš tim nije imao šanse da se vrati u igru i napravi preokret.

Najefikasniji su našem timu bio je Kusturica sa 17, Lukić sa 16 i Stepanović sa 10 poena.

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Zakucavanje Džordana Nvore Izvor: Arena 1 Premium