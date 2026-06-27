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Lukas Nikola Bojović više nije košarkaš Partizana. Jedan od najperspektivnijih mladih igrača iz Slovenije odlučio je da posle četiri godine napusti crno-bele i krene u nove izazove.

Bojović je u Partizan stigao 2022. godine iz Cedevita Olimpije, a od kluba i navijača oprostio se emotivnom porukom na društvenim mrežama.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Bosna, ABA liga 30.3.2026 Foto: KK Partizan / Dragana Stjepanović

- Dragi moj Partizane i grobari, došlo je vreme za neka nova iskustva jer sam pre neki dan napunio 18 godina. Odluka mi je dugo visila nad glavom jer je Partizan ipak Partizan. To je nešto što oni koji nemaju moje iskustvo teško razumeju - napisao je Bojović.

Mladi košarkaš zahvalio se trenerima, saigračima i svima u klubu, ističući da će mu period proveden u crno-belom dresu zauvek ostati u posebnom sećanju.

- Četiri godine srpske košarke je nešto što bi svako ozbiljan poželeo. Tvrd rad, nema gledanja kroz prste, ali i mnogo divnih momenata sa crno-belom porodicom. To ostaje kao crno-bela tetovaža na koži - poručio je Slovenac.

Bojović iza sebe ima odlične partije u juniorskoj Evroligi. Iako Partizan prošle sezone nije uspeo da izbori plasman na završni turnir kroz kvalifikacije u Beogradu, mladi bek bio je jedan od najzapaženijih igrača ekipe.

Na turniru je prosečno beležio 22,8 poena i pet asistencija po utakmici, uz sjajan šut za tri poena, dok je protiv Hapoela blistao sa čak 38 postignutih poena.

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