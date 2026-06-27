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Muška seniorska reprezentacija Srbije savladala je selekciju Češke rezultatom 90:76 (26:25, 25:17, 22:16, 17:18) u pripremnoj utakmici odigranoj bez prisustva publike u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Najefikasniji u redovima Srbije bio je Nikola Jović, koji je meč završio sa 20 poena, pet skokova i tri asistencije.

1/4 Vidi galeriju Srbija Češka prijateljski meč Foto: KSS

Nikola Jokić je ponovo pokazao klasu - najbolji srpski košarkaš upisao je 16 poena, čak 14 skokova i osam asistencija, pa mu je nedostajala samo jedna asistencija za tripl-dabl učinak.

Odličnu partiju pružio je i Dejan Davidovac sa 14 poena, dok su se istakli i Aleksa Avramović sa šest asistencija i ostali reprezentativci.

Kod Češke je najefikasniji bio Vit Krejči sa 16 poena i četiri asistencije.

Meču su prisustvovali predsednik Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojša Čović, potpredsednik za mušku košarku Nenad Krstić i potpredsednik za finansije i marketing Filip Sunturlić.

Reprezentaciju Srbije sada očekuju dueli u okviru FIBA kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. "Orlovi" će 2. jula gostovati Švajcarskoj u Friburu, dok će 6. jula u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekati Bosnu i Hercegovinu.

Srbija: Plavšić 2, Dangubić 6, Jović 20 (5sk, 3as), Dobrić 3, Jokić 16 (14sk, 8as), Lakić 3, Đurišić 7, Tanasković 7, Davidovac 14, Avramović 6 (6as), Novak 1, Barna 5.

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