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Košarkaši Srbije do 17 godina pobedili su danas u Istanbulu selekciju Venecuele sa 84:53 (25:20, 25:4, 16:15, 18:14), u utakmici drugog kola Grupe D Svetskog prvenstva.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Nikola Kusturica sa 19 poena, uz šest skokova i tri ukradene lopte, dok je Ognjen Simjanovski postigao 14 poena, uz pet skokova i tri asistencije.

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U selekciji Venecuele bolji od ostalih je bio Karlos Peres sa 14 poena.

U drugom meču ove grupe Australija je pobedila Obalu Slonovače sa 78:73 (14:15, 21:21, 18:20, 25:17).

Australija posle dva odigrana kola ima maksimalan učinak u Grupi D, Srbija i Obala Slonovače imaju po pobedu i poraz, a Venecuela je na učinku 0/2.

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