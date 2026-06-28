U poslednjem kolu, u utorak, Srbija od 16.30 igra protiv Obale Slonovače, a u isto vreme igraju Australija i Venecuela.
Košarka
ODLIČNA REAKCIJA ORLIĆA POSLE PORAZA NA STARTU SVETSKOG PRVENSTVA! Srbija rasturila Venecuelu, blistali Kusturica i Simjanovski!
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Košarkaši Srbije do 17 godina pobedili su danas u Istanbulu selekciju Venecuele sa 84:53 (25:20, 25:4, 16:15, 18:14), u utakmici drugog kola Grupe D Svetskog prvenstva.
Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Nikola Kusturica sa 19 poena, uz šest skokova i tri ukradene lopte, dok je Ognjen Simjanovski postigao 14 poena, uz pet skokova i tri asistencije.
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U selekciji Venecuele bolji od ostalih je bio Karlos Peres sa 14 poena.
U drugom meču ove grupe Australija je pobedila Obalu Slonovače sa 78:73 (14:15, 21:21, 18:20, 25:17).
Australija posle dva odigrana kola ima maksimalan učinak u Grupi D, Srbija i Obala Slonovače imaju po pobedu i poraz, a Venecuela je na učinku 0/2.
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