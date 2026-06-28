Ajzea Majk broji dane do zvanične promocije u Bahčešehiru! Kako prenosi španski Encestando, bivši košarkaš Partizana potpisaće dvogodišnji ugovor sa turskim klubom, koji je nedavno sa klupe preuzeo proslavljeni srpski stručnjak Saša Đorđević.
Košarka
KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Bivši košarkaš Partizana ide kod Saše Đorđevića!
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Za potpis kanadskog krilnog košarkaša vladala je ogromna jagma. Grčki mediji su pre samo nekoliko dana preneli da se Majk nalazi na listi želja evroligaških giganata poput Olimpijakosa i Fenerbahčea, ali i Valensije, Bešiktaša i pomenutog Bahčešehira.
Na kraju je Kanađanin izabrao projekat Saše Đorđevića. Iako se spekulisalo da bi Bahčešehir mogao da aplicira za specijalnu pozivnicu Evrolige, klub će naredne sezone definitivno nastupati u Evrokupu, gde će sa Majkom u timu bez sumnje biti jedan od glavnih favorita za trofej.
Aleksandar Saša Đorđević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic
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Doskorašnji prvotimac crno-belih u turski klub stiže nakon sezone u kojoj je ostao bez titule u Bundesligi, pošto je u finalu bolja bila Alba iz Berlina.
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