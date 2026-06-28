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Za potpis kanadskog krilnog košarkaša vladala je ogromna jagma. Grčki mediji su pre samo nekoliko dana preneli da se Majk nalazi na listi želja evroligaških giganata poput Olimpijakosa i Fenerbahčea, ali i Valensije, Bešiktaša i pomenutog Bahčešehira.

Na kraju je Kanađanin izabrao projekat Saše Đorđevića. Iako se spekulisalo da bi Bahčešehir mogao da aplicira za specijalnu pozivnicu Evrolige, klub će naredne sezone definitivno nastupati u Evrokupu, gde će sa Majkom u timu bez sumnje biti jedan od glavnih favorita za trofej.

Aleksandar Saša Đorđević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Doskorašnji prvotimac crno-belih u turski klub stiže nakon sezone u kojoj je ostao bez titule u Bundesligi, pošto je u finalu bolja bila Alba iz Berlina.

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Ajzea Majk Izvor: Mondo/Tijana Jevtić