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Serđo Skariolo je na izlaznim vratima jer je ekipa ostala bez ijednog trofeja u prethodnoj sezoni, iako je igrala tri finala (Superkup Španije, Kup i Evroligu).

1/4 Vidi galeriju Valensija - Real Madrid 90:105, polufinale fajnal-fora Evrolige Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Španski mediji tvrde da ne samo da je klub rešio da se raziđe sa Italijanom, navodi i da Real već ima spisak naslednika Skariola.

Među njima su Ergin Ataman i Janis Sferopulos, ali i Velimir Perasović, koji je kao i pomenuta dvojica, trenutno bez ugovora posle odlaska iz Uniksa nakon pet sezona. Hrvatski trener je, navodno, već na putu za Vitoriju gde bi i četvrti put u karijeri preuzeo Baskoniju, ali jedan poziv sa viših košarkaških pozicija (čitaj Reala) mogao bi da ga natera da promeni rutu putovanja iz Rusije.

U svakom slučaju, mnogo toga će sa trenerskom pozicijom u Realu biti jasnije nakon sastanka direktora košarke sekcije Huana Karlosa Sančesa i Skariola na kojem, pišu Španci, samo pružiti ruku jedna drugom i krenuti svako svojim putem.

Skariolo je, vredi reći, i dalje pod ugovorom sa Realom pa bi ovaj razlaz mogao i skupa da košta Madriđane.

"Traženi trener treba da bude dostupan (bez ugovora) ili da ima razumnu klauzulu o otkupu u svom ugovoru. Među trenerima koji imaju značajan ugled su Ergin Ataman, Janis Sferopulos i Velimir Perasović, koji je nedavno napustio Uniks Kazanj i čije je ime već povezivano sa Baskonijom", navodi se, između ostalog, u tekstu madridske Marke.