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Prema američkim izvorima, Nikola Jokić ovog leta ponovo ima pravo na produženje ugovora sa Denver Nagetsima, ali postoji mogućnost da odluku odloži.

Jokić bi mogao da i ovog leta da odloži potpisivanje novog ugovora sa Denver Nagetsima, uprkos tome što ponovo ispunjava uslove za produženje saradnje.

1/12 Vidi galeriju Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Prema navodima američkih novinara Marka Stajna i Džejka Fišera, Jokić nema obavezu da ovog leta stavi potpis na novi ugovor, već to može da učini kasnije tokom naredne sezone ili čak narednog leta. Takav scenario sigurno bi izazvao veliku pažnju javnosti i otvorio brojna pitanja o budućnosti trostrukog MVP-ja NBA lige.

Ipak, razloga za paniku u Denveru za sada nema. I Jokić i čelnici Nagetsa u više navrata isticali su da žele da srpski centar celu NBA karijeru provede u franšizi iz Kolorada.

Prema aktuelnim pravilima NBA, Jokić ima dve opcije kada je reč o novom ugovoru. Ukoliko iskoristi svoju igračku opciju za sezonu 2027/28, može da potpiše trogodišnje produženje saradnje vredno oko 215 miliona dolara.

S druge strane, ako odbije "player option", steći će pravo na znatno unosniji četvorogodišnji ugovor vredan oko 280 miliona dolara. Očekuje se da će konačna odluka biti doneta u narednom periodu, a bez obzira na eventualno odlaganje potpisa, za sada nema naznaka da bi Jokić mogao da napusti Denver.

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