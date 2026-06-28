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Kem Džonson je tražena roba ovog leta u NBA ligi.

Denver Nagetsi su ranije najavili da će biti veoma aktivni u letnjem prelaznom roku i svi sem Nikole Jokića su manje-više dostupni.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Filadelfija - Denver Foto: Mitchell Leff / Getty images / Profimedia

Ova informacija se jako dopala Boston Seltiksima i Los Anđeles Lejkersima koji su zainteresovani za usluge šutera Kema Džonsona.

U 54 nastupa prethodne sezone, Džonson je prosečno beležio 12,2 poena, 3,8 skokova i 2,4 asistencije, uz šut iz igre od 48,0% i 43,0% sa linije za tri poena.

Ti brojevi su niži u odnosu na prethodnu sezonu u Bruklin Netsima, kada je beležio prosečno 18,8 poena, 4,3 skoka i 3,4 asistencije po utakmici.

Denver je stekao Džonsona u razmeni u kojoj su Majkl Porter Džunior i nezaštićeni pik prve runde 2032. godine poslati u Bruklin Netse.

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