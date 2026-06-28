Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Srpski košarkaš Nemanja Nedović otkrio je informaciju koja je iznenadila košarkašku javnost.

Naime, iskusni bek ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom za narednu sezonu, ali uprkos tome nije mogao da potvrdi da će i ostati na Malom Kalemegdanu...

1/8 Vidi galeriju Nemanja Nedović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Nedović je ovog vikenda učestvovao na košarkaškom festivalu u Atini, gde je u razgovoru za Eurohoops govorio o svojoj budućnosti:

- Ne znam, rano je, jer je tek početak leta. Imam ugovor s Crvenom zvezdom za narednu sezonu, ali ćemo videti. Znaće se mnogo više u narednih nekoliko nedelja - rekao je Nedović.

BONUS VIDEO: