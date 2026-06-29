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Dok se čeka rasplet oko novih pojačanja u igračkom kadru, u Denveru se sprema važna promena – ali na klupi!

Prema informacijama uglednih NBA insajdera Marka Steina i Džejka Fišera iz "The Stein Line", Nagetsi aktivno rade na tome da u stručni štab dovedu bivšeg NBA glavnog trenera, koji bi bio prvi pomoćnik Dejvidu Adelmanu u sezoni 2026/27.

Iako je uprava javno potvrdila da ima puno poverenje u Adelmana, koji će započeti svoju drugu punu sezonu kao šef struke, u klubu smatraju da je timu potrebno još iskustva na klupi kako bi ponovo mogao da napadne NBA titulu.

To praktično znači da bi Nikola Jokić uskoro mogao da dobije još jednog izuzetno iskusnog trenera, čoveka koji je već vodio NBA ekipe kao glavni strateg i koji bi imao važnu ulogu u pripremi utakmica, razvoju taktike i donošenju odluka tokom mečeva.

1/8 Vidi galeriju Dejvid Adelman Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Za sada nije poznato o kome se radi. Stein i Fišer nisu otkrili ime kandidata, već navode da Denver aktivno istražuje tržište u potrazi za nekadašnjim NBA glavnim trenerom koji bi prihvatio ulogu Adelmanovog najbližeg saradnika.

Ova informacija dolazi u trenutku kada Nagetsi pokušavaju da osnaže organizaciju na svim nivoima. Prema istim izvorima, klub istovremeno radi na unapređenju rostera oko Nikole Jokića, razmatra različite opcije na tržištu i želi da maksimalno iskoristi godine u kojima najbolji košarkaš sveta igra na MVP nivou.

Upravo zato u Denveru očigledno ne žele da rizikuju sa mladim stručnim štabom. Ideja je da Adelman dobije iskusnog savetnika sa bogatim iskustvom vođenja NBA timova, što bi moglo da bude jedan od ključnih poteza Nagetsa pred novu sezonu.