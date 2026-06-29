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Košarkaš Majamija i reprezentativac Srbije Nikola Jović otkrio je da je pre odlaska u NBA ligu bio nadomak senzacionalnog poteza.

Iako je od detinjstva navijač Crvene zvezde, ozbiljno je razmatrao mogućnost da obuče dres najvećeg rivala – i to zbog jednog čoveka, Željka Obradovića.

Gostujući u popularnom podkastu "6.75 Range", reprezentativac Srbije ispričao je da je u vreme dok je igrao za Megu razgovarao i sa Crvenom zvezdom i sa Partizanom. Presudnu ulogu u njegovoj dilemi imao je upravo trofejni stručnjak, koji ga je lično pozvao na razgovor.

Pre toga je pokušao da se dogovori sa klubom za koji navija, ali nije dobio ono što je tražio.

"Prvo sam stupio u kontakt sa Zvezdom. Znao sam da teško prolazi kod mladih igrača. Tražio sam neku garanciju. U smislu da ću imati, lupam, 10-12 minuta u Evroligi, što nisam dobio, nisu mogli da mi veruju u tom trenutku. Nisam mogao da odem."

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kada je postalo jasno da od Zvezde neće biti ništa, usledio je poziv koji se ne odbija tako lako.

"Posle toga me kontaktirao Partizan, Željko je hteo da se vidi sa mnom. Ne pričam to da sam hteo odmah u Partizan, nego kada vas pozove takav trener, morate da se pojavite. Pričali smo, rekao mi je da me vidi u rotaciji, mislio sam da će mi biti lakše u Evrokupu."

Jović priznaje da je tada imao ozbiljnu dilemu i da ga je upravo Obradović najviše privlačio.

"Razmišljao sam, imao dilemu. Na kraju sam znao, od malena navijam za Zvezdu. Nisam mogao da odem. Najviše me vuklo to da mi Željko bude trener. Gledam ga kao jednog od najvećih, hteo sam još nešto da naučim. Ne mogu da mu kažem da mi nije žao, jer ne znam da li ću ikad imati šansu da radim sa njim, ali ja sam Zvezdaš i iz tih razloga se to nije desilo. Najviše je tad bilo zbog trenera, hteo sam da pokupim što više od Obradovića."

Voditelji su se potom našalili da su i Aleksa Avramović, Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković svojevremeno navijali za Crvenu zvezdu.

"Eh sad, svi su bili zvezdaši", odgovorio je kroz osmeh Jović.

Ipak, NBA košarkaš je poručio da nije odustao od sna da jednog dana obuče crveno-beli dres, ali želi da se to dogodi dok još može ozbiljno da doprinese ekipi.